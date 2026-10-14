Вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии награждения лауреатов конкурса «Семья года» в Государственном Кремлевском дворце объявила, что проект федерального бюджета на 2025–2027 годы сохранит все основные меры поддержки семей, включая жителей Самарской области.
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