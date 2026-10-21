Парламент Казахстана ратифицировал подписанное 15 ноября 2025 года в Ташкенте соглашение с Узбекистаном о взаимодействии таможенных служб, предусматривающее обмен данными и координацию работы ведомств для ускорения перемещения товаров и граждан через границу.