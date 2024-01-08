В Нижегородской области реализуются проекты по сохранению и популяризации казачьей культуры

В Нижегородской области зарегистрировано 15 общественных объединений казаков, деятельность которых направлена на сохранение и развитие казачьей культуры, военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, подготовку граждан к военной службе.
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