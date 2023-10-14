На Украине сообщили о снижении экспортного потенциала портов на 40%

Заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о снижении экспортного потенциала украинских портов на 40% после прекращения действия зерновой сделки.
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