На станции метро «Уралмаш» заменили турникеты

Сегодня ночью на станции метро «Уралмаш» установили новые турникеты со стороны выходов № 1 (остановка общественного транспорта в сторону центра), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района).
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