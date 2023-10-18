«Ботаники» и хулиганы: психолог рассказала, как успеваемость в школе влияет на буллинг | ТСН24

Все помнят оскорбительное слово «ботаник», которое применялось в школе по отношению к «отличникам». В крайних случаях такие дети могли и вовсе подвергаться жесткой травле (буллингу) со стороны одноклассников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии