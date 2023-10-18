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«Ботаники» и хулиганы: психолог рассказала, как успеваемость в школе влияет на буллинг | ТСН24

«Ботаники» и хулиганы: психолог рассказала, как успеваемость в школе влияет на буллинг | ТСН24

Все помнят оскорбительное слово «ботаник», которое применялось в школе по отношению к «отличникам». В крайних случаях такие дети могли и вовсе подвергаться жесткой травле (буллингу) со стороны одноклассников.

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