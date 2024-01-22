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  • Галина Дуброва
    👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍Опубликован полны...
  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏Опубликован полны...
  • Mark Kapustin
    Не рекомендуется, опасно для здоровья.Озирался, опасаяс...

Донецк. Выходной день, многолюдный рынок. Укромразь прекрасно знала, куда бьёт...

Донецк. Выходной день, многолюдный рынок. Укромразь прекрасно знала, куда бьёт...

Комбинированный удар ВСУ из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм был нанесён с Кураховского и Красногоровского направлений.

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Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
Что мешает России организовать ( заочно ) суд над Зеленским , вынести ему приговор и привести его в исполнение доступными способами ( калибрами , кинжалами и т д ) ! ?
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9 час.
Игорь Кузнецов
Вопрос риторический. Зеленскому вынесет приговор История - клоун правил Украиной, которого она себе сама избрала.
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7 час.
Нурлан Казах
Так СБУ и подкинут туда трупы женщин и детей для &quot;картинки&quot;. Сами убьют и подкинут или вы сомневаетесь что они это сделают?
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4 час.

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