Донецк. Выходной день, многолюдный рынок. Укромразь прекрасно знала, куда бьёт...

ОЛЕГ ОЛЕГ Что мешает России организовать ( заочно ) суд над Зеленским , вынести ему приговор и привести его в исполнение доступными способами ( калибрами , кинжалами и т д ) ! ?

Игорь Кузнецов Вопрос риторический. Зеленскому вынесет приговор История - клоун правил Украиной, которого она себе сама избрала.