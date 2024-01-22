Комбинированный удар ВСУ из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм был нанесён с Кураховского и Красногоровского направлений.
Донецк. Выходной день, многолюдный рынок. Укромразь прекрасно знала, куда бьёт...
Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
Что мешает России организовать ( заочно ) суд над Зеленским , вынести ему приговор и привести его в исполнение доступными способами ( калибрами , кинжалами и т д ) ! ?
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9 час.
Игорь Кузнецов
Вопрос риторический. Зеленскому вынесет приговор История - клоун правил Украиной, которого она себе сама избрала.
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7 час.
Нурлан Казах
Так СБУ и подкинут туда трупы женщин и детей для "картинки". Сами убьют и подкинут или вы сомневаетесь что они это сделают?
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4 час.
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