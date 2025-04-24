Трамваи №17 не будут ходить по выходным из-за ремонта путей на проспекте Мира

Из-за ремонта трамвайных путей с 26 апреля по выходным трамваи №17 не будут ходить в Медведково. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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