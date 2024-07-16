Виктор Орбан поделился видео прошедшего политического турне

Свой вариант мирного разрешения конфликта представил Виктор Орбан. Правда не публично. Стало известно, что после серии его поездок на Украину, в Россию, Китай и США он отправил лидерам ЕС свой план урегулирования и не исключено, что его могут обсудить на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, который пойдет 17 июля.