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Виктор Орбан поделился видео прошедшего политического турне

Виктор Орбан поделился видео прошедшего политического турне

Свой вариант мирного разрешения конфликта представил Виктор Орбан. Правда не публично. Стало известно, что после серии его поездок на Украину, в Россию, Китай и США он отправил лидерам ЕС свой план урегулирования и не исключено, что его могут обсудить на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, который пойдет 17 июля.

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