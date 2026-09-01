Poland demanded reparations from Germany

Germany must pay Poland compensation for the damage caused during the Nazi occupation. This was stated by Polish President Karol Nawrocki on the anniversary of the outbreak of World War II.
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