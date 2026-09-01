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The Eurasia Daily news agency

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Poland demanded reparations from Germany

Poland demanded reparations from Germany

Germany must pay Poland compensation for the damage caused during the Nazi occupation. This was stated by Polish President Karol Nawrocki on the anniversary of the outbreak of World War II.

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