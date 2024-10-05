«Шок, беспомощность и страх»: Тодоренко рассказала о трудностях в семье

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на внезапный уход няни. В своем Telegram-канале она рассказала, что испытала настоящий ужас, оставшись одна с сыновьями — пятилетним Майклом и двухлетним Мирославом.
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