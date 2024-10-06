"Их в дверь выталкиваешь, а они - в окно. Где модерация?" - На Wildberries нашли ЛГБТ*-пропаганду

Блогер и общественница Яна Поплавская обнаружила на одном из маркетплейсов ЛГБТ*-пропаганду. На торговой площадке продавались женские шорты, которые рекламировало "нечто нетрадиционной сексуальной ориентации", заметила Поплавская.
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