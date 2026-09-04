Работы на «Титанике» в Орле возобновлены с 3 сентября

Работы на «Титанике» возобновились с 3 сентября, на объекте площадью свыше 43 000 кв. метров трудятся более 80 рабочих, начались монтаж систем вентиляции, дымоудаления и фасада.
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