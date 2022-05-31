Турция отменяет ПЦР-тесты для въезжающих в страну

Министерство внутренних дел Турции во вторник, 31 мая, сообщило, что для въезда в республику с 1 июня отменяется требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, – сообщает ТАСС.