Бедросу Киркорову запретили садиться за руль

92-летнему Бедросу Киркорову запретили водить автомобиль, поскольку некоторые из препаратов, которые он принимает, могут препятствовать осуществлению деятельности, требующей высокой концентрации внимания .
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