По нолям: в РПЛ подсчитали, насколько результативен зенитовец Александр Соболев в этом чемпионате России

Трансфер футболиста из «Спартака» в петербургский клуб был официально завершён 30 августа 2024 года В Российской Премьер-лиге (РПЛ ) подсчитали, насколько результативен игрок «Зенита» Александр Соболев в этом чемпионате России.
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