Представлены сразу три аккумуляторы Xiaomi — один из них выдает до 165 Вт

В новую линейку вошли компактная магнитная модель на 5000 мА•ч, аккумулятор на 10 000 мА•ч с Qi 2.2 и флагманский Power Bank 20000 165W Xiaomi представила сразу три новых внешних аккумулятора, рассчитанных на разные сценарии использования.