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Зампред правительства Хабаровского края Никонов не признал свою вину

Задержанный заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, заявил, что не признает свою вину.

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