В Киевской области загорелся крупный склад после атаки БПЛА

Крупный склад загорелся в Киевской области после атаки российских БПЛА по военным объектам на территории Украины, сообщает 20 декабря пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
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