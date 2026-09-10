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Вулканолог Вайс-Расин: катастрофа по сценарию Непала грозит 90 тыс. жителей США

Вулканолог Вайс-Расин: катастрофа по сценарию Непала грозит 90 тыс. жителей США

В районе вулкана Рейнир в американском штате Вашингтон на северо-западе страны существует угроза разрушительных горных потоков, подобных тем, что привели к катастрофе в Непале.

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