Вулканолог Вайс-Расин: катастрофа по сценарию Непала грозит 90 тыс. жителей США

В районе вулкана Рейнир в американском штате Вашингтон на северо-западе страны существует угроза разрушительных горных потоков, подобных тем, что привели к катастрофе в Непале.
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