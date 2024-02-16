Микрозаймы в МФО Казахстана: Особенности и условия | Обзорная статья

Микрозаймы в МФО Казахстана: Особенности и условияВ современной экономике Казахстана микрозаймы, предоставляемые микрофинансовыми организациями (МФО), становятся все более популярным и востребованным финансовым продуктом.
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