Потеря близких и возвращение в кино после 60: непростая судьба 72-летней Ольги Науменко – невезучей Гали из “Иронии судьбы”

Ольга Науменко. Фото kulturologia.ru Лидия Губина6 декабря 2021 года свой 72-ой день рождения празднует знаменитая советская актриса Ольга Науменко – зрителю она наиболее известна по своей роли Гали из легендарной предновогодней комедии «Ирония судьбы, или с лёгким паром!» Для артистки фильм Эльдара Рязанова стал настоящим прыжком в карьере, ведь после выхода на экраны её стали узнавать на улицах, приглашать на светские мероприятия и почитать как неотъемлемую часть отечественного кинематографа.