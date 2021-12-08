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Потеря близких и возвращение в кино после 60: непростая судьба 72-летней Ольги Науменко – невезучей Гали из “Иронии судьбы”

Потеря близких и возвращение в кино после 60: непростая судьба 72-летней Ольги Науменко – невезучей Гали из “Иронии судьбы”

Ольга Науменко. Фото kulturologia.ru Лидия Губина6 декабря 2021 года свой 72-ой день рождения празднует знаменитая советская актриса Ольга Науменко – зрителю она наиболее известна по своей роли Гали из легендарной предновогодней комедии «Ирония судьбы, или с лёгким паром!» Для артистки фильм Эльдара Рязанова стал настоящим прыжком в карьере, ведь после выхода на экраны её стали узнавать на улицах, приглашать на светские мероприятия и почитать как неотъемлемую часть отечественного кинематографа.

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