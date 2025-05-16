✨ Пятница может быть очень яркой и по-настоящему волшебной, потому что сегодня столько интересных дат, которые непременно стоит отметить.
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✨ Пятница может быть очень яркой и по-настоящему волшебной, потому что сегодня столько интересных дат, которые непременно стоит отметить.