Чем на самом деле оборачивается езда без ОСАГО: урок из Волгоградской области

Когда речь заходит об обязательном страховании автогражданской ответственности, многие автомобилисты и мотоциклисты до сих пор руководствуются простой арифметикой: полис стоит в среднем 7 800 рублей в год, а штраф за его отсутствие — всего 800.
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