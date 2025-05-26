В Северной Осетии инспекторы ПДН ОМВД России по Моздокскому району совместно с Центром социализации молодежи проинформировали детей и родителей о видах мошенничества в Интернете и вовлечении несовершеннолетних...

Инспекторами ПДН совместно с субъектами профилактики Моздокского района в зале Районного дворца культуры провели лекцию для учащихся образовательных учреждений Моздокского района, а также для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Моздокскому району и их родителей.