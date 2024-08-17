Сотрудники следственных управлений СК России продолжают работу с жителями Курской области, вынужденно покинувшими свои дома в результате преступных действий ВСУ

Сотрудники следственных органов Следственного комитета России продолжают работу с гражданами, эвакуированными с территории Курской области и находящимися в пунктах временного размещения на территориях разных регионов.
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