США запретили проводить сделки с полупроводниками, ИИ и квантовыми технологиями

Власти Соединенных Штатов объявили о введении запрета на проведение сделок, связанных с квантовыми технологиями, полупроводниками и искусственным интеллектом, для лиц, находящихся на территории страны, с представителями ряда государств, среди которых значится и Китай.
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