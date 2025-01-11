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Политика как она есть

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«Считаю важным написать»: Никита Ефремов сделал заявление о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской

«Считаю важным написать»: Никита Ефремов сделал заявление о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской

Актер Никита Ефремов прокомментировал смерть бывшей жены отца Евгении Добровольской. В своем блоге сын актера Михаила Ефремова подчеркнул, что покойная актриса не его мать, так как многие подписчики начали выражать ему соболезнования.

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