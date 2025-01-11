«Считаю важным написать»: Никита Ефремов сделал заявление о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской

Политика как она есть

Актер Никита Ефремов прокомментировал смерть бывшей жены отца Евгении Добровольской. В своем блоге сын актера Михаила Ефремова подчеркнул, что покойная актриса не его мать, так как многие подписчики начали выражать ему соболезнования.