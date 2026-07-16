Владимир Плякин запросил объяснения у Минцифры по ситуации с iPhone в России

Депутат Госдумы Владимир Плякин обратился к министру цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить ситуацию вокруг возможного отключения iPhone у российских пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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