Военное обозрение

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Неясное прошлое и неопределенное будущее: поставка боеприпасов GLSDB на Украину

Неясное прошлое и неопределенное будущее: поставка боеприпасов GLSDB на Украину

Несколько месяцев назад стало известно, что США могут предоставить киевскому режиму управляемые боеприпасы GLSDB для пусковых установок MLRS и HIMARS.

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