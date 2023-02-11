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Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 2 блок-шота в матче с «Дижоном»

Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 2 блок-шота в матче с «Дижоном»

Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма продуктивно провел встречу чемпионата Франции с «Дижоном» (93:86).

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