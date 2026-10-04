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Царьград

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"Сейчас у медведей осенняя активность": эксперт рассказал, когда прекратятся нападения медведей

"Сейчас у медведей осенняя активность": эксперт рассказал, когда прекратятся нападения медведей

Эксперт раскрыл, когда медведи перестанут выходить к людям и совершать нападения. По словам Олега Зубкова, пока у хищников "осенняя активность".

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