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Царьград

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Структуры СНГ и ШОС начали форум по антитеррору в Минске

Структуры СНГ и ШОС начали форум по антитеррору в Минске

В Минске стартует Четвёртый Контртеррористический форум СНГ и ШОС. Участники обменяются опытом борьбы с терроризмом и обсудят сотрудничество с транснациональными IT-компаниями для блокировки экстремистского контента.

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