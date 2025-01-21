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Депутат Разворотнева: Все варианты оплаты отопления вызывают вопросы у граждан

Способ оплаты отопления в осенне-зимний период, то есть по факту оказанной услуги, станет в России приоритетным по отношению к равномерному распределению платежей на 12 месяцев, поскольку он обеспечивает большую прозрачность платежей – жильцы платят по показаниям приборов учета и понимают, как формируется сумма.

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