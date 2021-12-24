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Эксперты спрогнозировали подорожание новостроек на 10%

Эксперты спрогнозировали подорожание новостроек на 10%

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рейтинговое агенство НКР. - В 2022 году НКР не ожидает снижения цен на стройматериалы: при самом оптимистичном сценарии их рост замедлится до соразмерного прогнозируемой инфляции — 7–9%, - указывают аналитики.

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