Видеокадры российского удара по зерновому терминалу «Нибулон», где ВСУ хранили боеприпасы

В Сети разлетелись кадры атаки российских высокоточных ракет по украинскому терминалу «Нибулон» в Херсонской области, где вместо зерна хранилось натовское вооружение, боеприпасы и базировался личный состав.
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