10 000 шагов прошли участковые уполномоченные полиции Хакасии в честь 100-летнего юбилея службы

В прошлом году они прошли по Тропе Предков в Ширинском районе. Долго выбирать новый маршрут в этот раз не пришлось: во Всемирный день туризма полицейские со всех территориальных отделов органов внутренних дел республики от Орджоникидзевского до Таштыпского районов, отправились к всемирно известному сооружению – Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.