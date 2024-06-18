Новые кадры из фильма "Дэдпул и Росомаха" показали еще одного персонажа из "Людей Икс"

Новые кадры из фильма "Дэдпул и Росомаха" показали еще одного мутанта из "Людей Икс". Эти изображения подтверждают участие еще одного персонажа из франшизы "Люди Икс", который присоединится к Дэдпулу (Райан Рейнольдс) и Росомахе (Хью Джекман) в их путешествии по Мультивселенной.