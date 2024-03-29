Информации о найденных тюленях на берегу Каспия от мониторинговых групп не поступало

Об этом сообщили в региональной рыбной инспекции, передает inAktau.kz. Здесь рассказали, что ежедневно группа инспекторов проводит мониторинг в указанном районе от мыса Урдюк до села Баутино совместно с акиматами Форт-Шевченко и Баутино.
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