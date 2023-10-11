Врио начальника Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону вручил благодарственные письма участковому уполномоченному полиции и гражданину

В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступило обращение от 38-летнего местного жителя с благодарностью участковому уполномоченному Отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону старшему лейтенанту полиции Максиму Рамазанову.
