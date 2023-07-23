Аргументы недели

98 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Вродь ещё не в деменции ,чтоб ахиджакнутся , как бабка-Галкина иль макарка с Шевчуком ....Живущая в Испании...
  • Фаина Юсупова
    Почему не было охраны?Ведь этот мост самый важный для Крыма.Первый раз бомбили,так там что охраняли,а потом расслабил...Военный эксперт Б...
  • Валерий Ворожищев
    вруша эта светличная и не стыдно ей!Светлана Светличн...

Сенатор Пушков: БРИКС вырос в альтернативную Западу организацию и становится символом незападного мира

Сенатор Пушков: БРИКС вырос в альтернативную Западу организацию и становится символом незападного мира

БРИКС вырос в альтернативную Западу организацию и превращается в символ незападного мира. Соответствующую точку зрения выразил представитель Совета Федерации Алексей Пушков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав
Пока кроме бла-бла ни чего.....
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх