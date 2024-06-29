Руководству «РМПТС» вынесли благодарность за гуманитарную помощь в зону СВО

Благодарность вынесена от лица командования Войсковой части 29309. Напомним, в оказании помощи российским военнослужащим на СВО участвуют многие предприятия Рязанской области, а также неравнодушные граждане и волонтёры.
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