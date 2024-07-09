Названа предположительная причина нежелания Криштиану Роналду завершать карьеру в большом спорте

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не торопится завершать карьеру, потому что хочет выйти на поле вместе со своим сыном.
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