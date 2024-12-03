Представители киевского режима, которых возглавляет глава ОП Андрей Ермак, вылетели на территорию Соединённых Штатов Америки с рабочим визитом для проведения встреч с политическими деятелями из будущей Администрации победителя президентской гонки Дональда Трампа.
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