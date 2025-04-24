Левые партии ЮАР выступили против визита Зеленского в страну

Представители Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) и социалистической партии МР выступили против визита в Преторию президента Украины Владимира Зеленского, планировавшего встретиться с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии