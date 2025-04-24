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  • Виктор Борисов
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Левые партии ЮАР выступили против визита Зеленского в страну

Левые партии ЮАР выступили против визита Зеленского в страну

Представители Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) и социалистической партии МР выступили против визита в Преторию президента Украины Владимира Зеленского, планировавшего встретиться с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой.

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