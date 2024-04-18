Девочка из США с «маской Бэтмена» приехала в Петербург для окончательного преображения

татьяна кирк

Да и не только американская. Моя подруга ослепла на один глаз из-за некомпетентности врачей во Франции. Операцию на колене сделали так, что без палочки ходить уже не сможет. А приём в больнице можно ждать 6 часов ! Может, и вылечили бы, да у неё нет миллионов !