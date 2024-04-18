Малышка родилась с гигантским черным родимым пятном, которое закрывало половину ее лица. Луна прославилась на весь мир как «девочка в маске Бэтмена».
Девочка из США с «маской Бэтмена» приехала в Петербург для окончательного преображения
Комментарии
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Валерий Василенко
Ну , а как же хваленая американская медицина?
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17 час.
татьяна кирк
Да и не только американская. Моя подруга ослепла на один глаз из-за некомпетентности врачей во Франции. Операцию на колене сделали так, что без палочки ходить уже не сможет. А приём в больнице можно ждать 6 часов ! Может, и вылечили бы, да у неё нет миллионов !
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15 час.
Ингерман Ланская
однако савейские парт.чинуши предпочитали не "самую лучшую" савейскую, а забугорную - пиндосную и европную
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15 час.
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