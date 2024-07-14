Депутатов и сенаторов лишат полномочий за тайные поездки за рубеж

АНГЕЛ АНГЕЛ

Что за разговоры могут не могут. Запретить двойные гражданства в России всем. Иметь недвижимость за рубежом, активы м счета в зарубежных банках, обучение отпрысков за рубежом, проживание родственников и членов семьи, отдых. Так же главам, топ менеджерам, среднему звену госкорпораций. Бизнесменам и олигархам при наличии вышеперечисленным возглавлять компании, только быть учредителями... и т.д. Хватит вкладывать в западный бизнес, патриоты должны поддерживать отечественных производителей...