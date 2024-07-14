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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутатов и сенаторов лишат полномочий за тайные поездки за рубеж

Депутатов и сенаторов лишат полномочий за тайные поездки за рубеж

Теперь они обязаны согласовать выезд за пределы России Сенаторы и депутаты Госдумы должны будут согласовывать поездки за границу, соответствующий закон подписал 13 июля президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что за разговоры могут не могут. Запретить двойные гражданства в России всем. Иметь недвижимость за рубежом, активы м счета в зарубежных банках, обучение отпрысков за рубежом, проживание родственников и членов семьи, отдых. Так же главам, топ менеджерам, среднему звену госкорпораций. Бизнесменам и олигархам при наличии вышеперечисленным возглавлять компании, только быть учредителями... и т.д. Хватит вкладывать в западный бизнес, патриоты должны поддерживать отечественных производителей...
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