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Ивановские новости

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Шувалов: Следующий снегопад накроет Ивановскую область в четверг и пятницу

Шувалов: Следующий снегопад накроет Ивановскую область в четверг и пятницу

На этой неделе декабрь, выполнивший местами план по снегу, включит режим мягкой зимыНа этой неделе декабрь, выполнивший местами план по снегу, включит режим мягкой зимы, сообщил "Ивановским новостям" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

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