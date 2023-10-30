Playground Games продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable Конар Кро...

Playground Games продолжает нанимать новых сотрудников для разработки FableКонар Кросс (Conar Cross), арт-директор Playground Games, в своем официальном профиле X подтвердил, что студия продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable.
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