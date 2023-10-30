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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Playground Games продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable Конар Кро...

Playground Games продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable Конар Кро...

Playground Games продолжает нанимать новых сотрудников для разработки FableКонар Кросс (Conar Cross), арт-директор Playground Games, в своем официальном профиле X подтвердил, что студия продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable.

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