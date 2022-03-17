Крупнейший мобильный оператор Крыма обеспечил связью один из посёлков Бахчисарайского района

Крупнейший мобильный оператор Крыма вывел в эфир новый объект и обеспечил связью жителей центра села Вилино Бахчисарайского района.
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